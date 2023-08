Le deuxième single de sa nouvelle ère.

C'est un morceau que l'on adore passer à l'antenne sur Generations. Le 4 août dernier, Doja Cat dévoilait "Paint The Town Red", deuxième single d'une nouvelle ère pour l'artiste américain. Un titre qui sample "Walk On By" de Dionne Warwick sorti en 1964 et qui s'accompagne d'un clip réalisé par Doja Cat elle-même et Nina McNeely. Un visuel bizzaroïde qui montre une facette du nouvel univers dans lequel elle veut nous emmener, teinté de rouge.