Un retour assez pop.

Un nouveau single de Nicki Minaj n'est jamais quelque chose d'anodin. La rappeuse de New York revient avec le morceau "Last Time I Saw You" produit par Hendrix Smoke et ATL Jacob qui sonne nettement plus pop que ses précédents singles. La chanson met en scène la queen des Barbz qui se languit d'un amour non partagé qu'elle aurait pourtant aimé voir se concrétiser.