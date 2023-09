Tiakola fait l'unanimité auprès de Kylian Mbappé

Les collaborations entre Dave et Tiakola font l'unanimité auprès du joueur français.

C’était la collaboration la plus attendue de l’été. Depuis sa sortie, "Meridian" de Tiakola et du britannique Dave semble faire l’unanimité. Surtout que le titre n’est pas arrivé seul. Une autre collaboration entre les deux artistes a également vu le jour en même temps : "Special". Et alors que les deux singles comptabilisent respectivement 5,4 et 1,9 millions d’écoutes sur Spotify, la star du football français Kylian Mbappé a validé ce dernier. Suivi par près de 108 millions de personnes sur Instagram, il a partagé en story « Special » en n’oublient pas d’identifier Tiakola. Le rappeur de Bondy a ensuite reposté la story. Déjà en septembre 2022, le joueur du PSG ne disait que du bien de Tiakola dans une interview pour le Wall Street Journal : "Il y a un chanteur français que j’écoute souvent, c’est Tiakola. Il me met dans un bon mood. J’ai beaucoup de ses musiques de lui dans mon téléphone. J'écoute beaucoup ses sons".

Mbappé n’est pas le seul à avoir adorer ces collaborations entre Tiakola et Dave. Après la parution du clip de "Meridian", le britannique a publié un extrait sur Instagram. Une publication qui a fait réagir un énorme rappeur canadien : Drake. Ce dernier a collaboré avec Dave en 2016 sur le morceau "Wanna Know" et n’a pas hésité à aimer la vidéo partagé par l’interprète de "Starlight". Une grosse validation qui en dit long sur le futur de Tiakola.