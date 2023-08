Eminem demande à un candidat républicain de ne plus utiliser sa musique

Il ne veut pas être associé à la politique.

Il y a des hommages dont Eminem aimerait parfois se passer. Ces dernières semaines, la vidéo d'un candidat républicain à la présidentielle américaine, Vivek Ramaswamy, est devenue virale sur les réseaux sociaux. On pouvait y voir l'homme politique de 38 ans en train d'interpréter le mythique morceau "Lose Yourself" du rappeur de Detroit en plein meeting dans la ville de Des Moines.

Un hommage qu'Eminem n'a pas du tout apprécié. Vivek Ramaswamy et son équipe affirment en tout cas avoir reçu une "requête officielle" de la part du rappeur lui exigeant de ne plus jouer ni interpréter ses morceaux pendant sa campagne en vue de l'élection présidentielle américaine de 2024. Une demande plutôt claire de la part du Slim Shady, qui on espère pour lui sera entendue.

Eminem n'est en tout cas pas le seul artiste à avoir déjà fait face à ce genre de problèmes. Il y a quelques années déjà, Rihanna s'était insurgée contre Donald Trump après que celui-ci ait utilisé certains de ses morceaux lors de sa première campagne présidentielle. Même chose pour Pharrell Williams, là aussi avec Donald Trump, qui avait même menacé l'ancien président américain de le poursuivre en justice.