Eminem : quand un pionnier du hip-hop sort le pire diss track sur lui

"Je n'ai jamais pensé qu'il était possible de faire un diss pire que celui de Nick Cannon".

En mars dernier, le classement des meilleurs rappeurs de l’histoire par Billboard avait fait beaucoup de remous. Dans une interview pour The Art Of Dialogue, c’est un membre de Grandmaster Flash and the Furious Five qui a vivement réagi à ce top : Melle Mel. Le rappeur a notamment donné un avis bien tranché sur la présence d’Eminem à la cinquième position, juste derrière Tupac. "De toute évidence, c'est un rappeur compétent. Si vous parlez de ventes, il a vendu plus que tout le monde. Si vous parlez de style de rime, d'accord, il a un style de rime, explique-t-il. Mais il est blanc. Il est blanc !" Ainsi, pour Melle Mel, Eminem ne serait pas présent dans le top 5 avec une autre couleur de peau.

Des propos qui sont vite remontées aux oreilles d’Eminem, qui lui a répondu dans un morceau de Ez Mil, "Realest" au début du mois d’août : "Bein’ white being why they put me at five/That’s why they can’t put me at one". Quelques jours plus tard, le rappeur de 62 ans vient de lui répondre.

Une réponse jugée gênante par les internautes

Melle Mel publie le 8 août une vidéo intitulée "Melle Mel's Response to Eminem's Latest Diss". Un diss track d’une minute et douze secondes où les punchlines fusent contre l’interprète de "Without Me", le comparant notamment à Pee-Wee Herman. Sous la vidéo, les commentaires ne sont eux pas très positif : « Je n'ai jamais pensé qu'il était possible de faire un diss pire que celui de Nick Cannon. Aujourd'hui, on a prouvé que j'avais tort. Bien joué", écrit un internaute. Un autre se dit étonné qu’un des pionniers du hip-hop sorte ce titre, en déclarant qu’aller "contre Eminem allait être "la chose la plus facile qu'il ait jamais faite"... Supprimez-ça Melvin".