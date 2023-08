YG vend des T-shirts avec le mugshot de Donald Trump

Et un clin d'oeil à son morceau "FDT".

Tout profit est bon à prendre et ça, YG l'a bien compris. Alors qu'il était récemment en arrestation pour ingérence électorale, Donald Trump a dû passer la traditionnelle étape du mugshot, une première pour un ancien chef d'Etat américain. Depuis, le cliché est devenu viral et se retrouve utilisé à de nombreuses fins commerciales. C'est ce qu'a décidé de faire YG avec sa marque de vêtements 4Hunnid en récupérant la photo pour en faire de nouveaux t-shirts. On y voit donc le fameux cliché de Donald Trump avec écrit "FUCKED" en dessous. Un clin d'oeil assez malin à son très célèbre morceau "FDT" (pour "F**k Donald Trump") sorti en mars 2016 et en collaboration avec le regretté Nipsey Hussle.

"FDT" n'est pas la seule fois où YG s'est dressé contre Donald Trump. En 2020, le rappeur de Compton l'avait à nouveau sévèrement visé dans le clip de son morceau "Jealous". Si l'extrait n'était pas devenu aussi viral que le morceau "FDT" quelques années plus tôt, cela n'avait pas empêché YG et son label de recevoir des genres de menace de la part des services secrets. C'est en tout cas ce qu'avait raconté le rappeur à l'époque, ajoutant même que le staff de l'ancien président américain avait demandé un droit de regard sur son prochain album.

"Ils ont demandé s'ils pouvaient voir les paroles de mon album pour voir si j'en parlais dedans. Parce que j'en parle, et ils ont essayer de retirer ces morceaux-là."

En espérant qu'avec ces nouveaux t-shirts YG ne s'attirera pas trop de problèmes !