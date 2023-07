Gunna obtient son premier Top 10 en solo avec "Fukumean"

Un retour inespéré.

Impliqué dans l'affaire YSL tombant sous le coup de la loi RICO avec Young Thug, Gunna est sorti de prison depuis un moment après avoir négocié un plaidoyer avec la justice américaine. Immédiatement, il est devenu une balance aux yeux du rap game. Mais, contrairement à 6ix9ine, il a fait profil bas et s'est reconcentré sur la musique. Résultat, il a sorti un album remarqué, sans aucun featuring et aujourd'hui, son attitude paie puisqu'il entre pour la première fois dans le Top 10 du classement Billboard des singles avec un titre solo, "Fukumean" qui prend la huitième place. Evidemment, ce n'est pas la première fois qu'il entre dans ce concurrentiel top 10 mais c'est la première fois qu'il le fait seul. Wunna avait déjà eu des entrées avec "Drip Too Hard" avec Lil Baby ou encore avec "Pushin P" en featuring avec Future.