Gunna : Boosie Badazz espère qu'il ne vendra plus jamais un album...

Selon lui, la carrière de Gunna est terminée.

Boosie Badazz l’a déjà dit, mais réitère, "Gunna est une balance". L’accord que ce dernier a passé avec la justice américaine n’est pas du goût de Badazz qui estime qu’il n’a plus sa place dans le rap game us.

Si de son côté, Young Thug, est toujours en prison et fait face à de graves accusations dans l’affaire l'incriminant avec le label YSL, Gunna a, lui, passé 6 mois derrière les barreaux avant d’être libéré suite à un accord. Le rappeur qui fêtera ses 30 ans dans quelques jours est désormais la cible de nombreuses personnes, notamment d'artistes. En effet, si Lil Durk affirmait la semaine dernière "détester les rats", mais adorer Young Thug, d’autres tels que Freddie Gibbs, Lil Baby, Wack 100, 6ix9ine (le culot) ou encore Bossie Badazz, partagent également son avis.

Malgré les affirmations de l’artiste d’Atlanta qui jure n’avoir balancé personne du label YSL et encore moins Young Thug, l’acharnement continue. Récemment invité sur un Podcast, Boosie s’est lâché sur le sujet et n’a pas fait dans la demi-mesure concernant l’interprète de "Banking on Me". Il espère que sa carrière est finie et le dit haut et fort :

"Je pense que c’est fini pour Gunna, à moins qu’il aille dans un autre pays. Parce que Wheezy (producteur du label YSL) a dit "bas les cou*lles". Wheezy a dit "qu’il dégage de là", j’ai vu ça il y a quelques jours. Moi je ne veux qu’aucun rat ne réussisse donc j’espère qu’il ne vendra plus jamais d’album".

Il ajoute ensuite :

"Ça m’a fait mal. Ça fait pas partie du p*tain de plan ça. Vous avez entendu ce qu’a dit l’avocat de Thugga "On n’avait aucune idée que cela allait arriver. C’est une attaque sournoise". Thug, lui, ne va pas sortir et raconter n’importe quoi pour sauver sa peau. […] Thug va sortir un jour et dire qu’il aille se faire fo*tre.

Si Gunna revient effectivement en musique comme il l’a teasé il y a peu de temps, il y en a un qui risque de ne pas du tout apprécier.