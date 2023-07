Produit par Flo et Dunk Rock, ce nouveau titre est un ensemble hip-hop centré sur le glamour et le luxe.

Gunna a récemment sorti son quatrième album studio et depuis le rappeur accumule les sorties visuel. L'artiste de Géorgie, qui a récemment été libéré de prison, semble profiter au maximum de sa liberté. Et pour cause danc cette nouvelle la vidéo, on le voit dans un sex-shop avec ses amis, alors qu'ils se préparent à faire la fête sur son yacht.