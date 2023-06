Lil Baby attaque Gunna dans son nouveau titre

La polémique continue !

Après Lil Durk il y a quelques semaines, c'est au tour de Lil Baby de s'en prendre à Gunna et de relancer la polémique. Un extrait inédit d'un de ses prochains morceaux tourne actuellement sur les réseaux sociaux et vu les paroles, Baby n'est pas du tout fan du rappeur de YSL. Selon lui, Gunna est une balance et Young Thug n'est pas du tout en accord avec le plaidoyer pris par son protégé. Des affirmations qui vont à l'encontre de celles de Wunna, qui assure au contraire être en très bon termes avec Thugger.

"Ces pu**y n*ggas prennent des plaidoyers / Je sais que Slime n'est pas content."

Lil Baby appears to diss "p-ssy n-gga" Gunna on new track: "I know Slime ain’t happy" 👀 https://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/tTUVq9jlyo — HipHopDX (@HipHopDX) June 22, 2023

Même si le nom de Gunna n'est pas explicitement cité dans ses paroles, il parait assez clair que c'est de lui dont parle Lil Baby. On devrait probablement en savoir plus dès la sortie de ce morceau et du clip qui l'accompagnera. Aucune date n'a pour le moment été communiqué par le rappeur.

De son côté, Gunna sortait la semaine dernière un nouvel album, "A Gift & A Curse", le premier depuis sa sortie de prison en décembre dernier. Certains internautes affirmaient d'ailleurs qu'il clashait Lil Baby dans son titre "bread & butter", affirmant qu'il travaillait avec une balance. Depuis, Wunna a tenu à dissiper lui-même ces rumeurs. Mais visiblement, pas sûr que ça ait servi à calmer Lil Baby...