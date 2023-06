SCH choque la Toile avec son dernier couplet

Le tout en featuring avec Vladimir Cauchemar et Unknown T.

Qu'on le veuille ou non, SCH est en train de se créer de lui-même sa place dans le Panthéon du rap français. Après avoir littéralement changé le game en 2015 avec "A7", il a ensuite donné un caractère mystique à son personnage avec les "JVLIVS", a participé au hit de la décennie ("Bande Organisée", où là encore, il a tout tué) et est devenu le coach le plus apprécié dans l'émission de Netflix "Nouvelle École". Un sans faute que le rappeur marseillais entend bien poursuivre le plus longtemps possible.

Et cette semaine, on l'a retrouvé dans un tout nouveau morceau inattendu, en featuring avec deux belles stars internationales : Vladimir Cauchemar, le DJ à la tête de mort, et Unknown T, rappeur anglais, pour "Extendo". Et le S s'est encore fait remarquer avec son couplet, qui est le premier du titre. Quelques secondes à peine auront suffit à marquer les esprits des internautes, qui ont été nombreux à souligner sa perf, certains parlant même d"un retour du SCH des débuts.

Il faut dire que le flow et les intonations font un peu penser à la folie dont il faisait preuve dans certains titres à l'époque, comme "John Lennon", un titre référence du rappeur. On espère que cette ouverture vers l'internationale va se poursuivre pour le S, puisque Vladimir Cauchemar a plein de connexions dans le rap game et on aimerait beaucoup voir SCH feater avec des bons rappeurs US, mais en attendant, on va se réécouter quelques classiques de SCH en solo !

SCH il a remis les pendules a l’heure — PostBadRital (@JfrcPBR) June 22, 2023