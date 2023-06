Nouvelle Ecole : SCH revient sur la parodie du Palmashow, '"j'étais mort de rire"

Le Palmashow plus vrai que nature en SCH et Jul.

Le rappeur marseillais y voit de la "bienveillance"

Grégoire Ludig et David Marsais, le duo du Palmashow, aiment le rap. Alors qu'ils teasaient une grande émission sur TF1, "Ce soir c'est Palmashow", ils ont eu l'idée de faire une parodie de "Nouvelle Ecole" avec Jul et SCH. Alors que la saison 2 du programme de Netflix vient de se terminer par la victoire de Yuz Boy, le rappeur marseillais, interrogé par Konbini avec ses camarades du jury, Shay et Niska, est revenu avec humour sur cette parodie qui l'a beaucoup fait rire.

"J’étais mort de rire quand je l’ai vu. C’est de l’autodérision, il faut être léger avec ça. Il faut y aller, on s’en bat les c*uilles en vrai, c’est bienveillant."

Et preuve qu'il ne leur en pas du tout rigueur, l'interprète d'"Autobahn" a même regardé toute l'émission des comiques.