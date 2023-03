SCH réagit à la parodie du Palmashow !

Apparemment le S a kiffé.

Le rap game manque un peu d'humour en 2023, on observe plutôt un grand nombre d'artistes qui se prennent très au sérieux. Du coup, quand on fait des parodies pour détendre l’atmosphère, ça marche à tous les coups. Comme chaque vidéo de Maskey, par exemple, mais aussi chaque sketch du Palmashow à propos du rap game. Avec un niveau parfois un peu inégal, le duo comique s'est pas mal moqué de certains rappeurs, avec humour, depuis leur création : d'abord PNL, Gims ou encore Maska, ils sont désormais passés à Jul, SCH ou encore Naps.

Car oui, le duo était de retour sur TF1 avec une nouvelle émission diffusée en prime time. Et cette fois, c'est donc le rap marseillais qui était à l'honneur dans quelques parodies, puisque ce sont eux qui font le plus de bruit dans le rap FR. On a eu droit au clin d'oeil à "Nouvelle Ecole", où apparaissent Jul et SCH, mais aussi à une sorte de parodie de "La Kiffance" appelée "En avance", qui ne ressemble pas tellement au morceau original, mais on retrouve pas mal de gimmicks des deux rappeurs.

On se demandait comment la parodie allait être prise, puisqu'on se rappelle qu'à l'époque de Fatal Bazooka, tout le monde n'avait pas validé les sketchs sur le rap. Mais visiblement, SCH a très bien pris cette vidéo ! C'est en tout cas ce qu'il laisse comprendre sur Instagram, à travers quelques commentaires et plusieurs stories, où l'on apprend que SCH était bien devant a télé pour regarder l'émission du Palmashow. Et quand le sujet principal de la parodie valide ce qu'il voit, c'est souvent qu'on peut dire que c'est réussi ! Et vous, que pensez-vous du sketch ?