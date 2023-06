Gangsta Boo : les causes de sa mort révélées

Un très mauvais mélange.

On en sait enfin un peu plus sur les circonstances du décès de Gangsta Boo. Six mois après sa disparition, un rapport d'autopsie vient d'être révélé par le média américain Action News 5. Il nous informe que la rappeuse de Memphis est décédée suite à une overdose, visiblement de fentanyl, de cocaïne et d'alcool. Un cocktail malheureusement mortel, qui n'est pas sans nous rappeler le décès de Coolio en fin d'année dernière, ou même celui de Mac Miller quelques années plus tôt.

Décédée le 1er janvier dernier au domicile de sa mère, Gangsta Boo avait 43 ans. Sa disparition très brutale avait à ce moment-là provoqué une avalanche d'hommages au sein de la communauté hip-hop, à commencer par son ami et ancien membre de la Three Six Mafia, Juicy J.

Les hommages à la rappeuse devraient se poursuivre cet été, puisqu'un album posthume est prévu pour sortir le 7 août prochain. Une date pas choisie au hasard, puisque c'est ce jour-là que Gangsta Boo aurait dû fêter ses 44 ans. D'après certaines informations de son entourage, Run The Jewels, Latto, Skepta, La Chat ou encore Crunchy Black devraient figurer sur le projet. Et selon d'autres rumeurs non-confirmées, Metro Boomin serait impliqué dans la production de l'album. Aucune information n'a en revanche été partagé sur une éventuelle participation de DJ Paul et Juicy J, même si leur absence serait surprenante.