Coolio : les causes de sa mort révélées

Près de 7 mois après le drame.

Depuis la disparition de Coolio en septembre dernier, les circonstances de sa mort sont restées assez floues. TMZ vient pourtant de révéler un nouveau rapport, qui atteste que la légende du hip-hop est décédée des suites d'un empoisonnement au fentanyl, un opioïde très puissant. Une information confirmée par l'ancien manager et proche de la famille de Coolio, Jarez Posey. Ce dernier précise également que des traces d'héroïne et de méthamphétamine ont été retrouvées dans l'organisme du rappeur. Un cocktail malheureusement mortel, d'autant plus qu'il s'est couplé avec les problèmes respiratoires et cardiaques dont Coolio souffrait depuis déjà de longues années.

Coolio reportedly passed away from fentanyl 🕊️ pic.twitter.com/X3jL6adEh2 — RapTV (@Rap) April 6, 2023

Découvert inconscient à son domicile puis déclaré mort quelques minutes après l'arrivée des secours, Coolio avait 59 ans. Au moment du décès, les autorités avaient rapidement déclaré que le rappeur avait fait un arrêt cardiaque et qu'aucune drogue n'avait été retrouvé chez lui.

Ces nouvelles précisions sur ce drame arrivent quelques semaines après la sortie d'un premier single posthume, "TAG "YOU IT" en collaboration avec Too $hort et DJ Wino. Il s'agit du tout premier extrait d'un futur album posthume annoncé il y a plusieurs mois par l'entourage de Coolio. D'autres projets seraient également en préparation, notamment un documentaire hommage retraçant son parcours.