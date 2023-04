Un featuring avec Too $hort et DJ Wino.

Le 28 septembre 2022, le hip-hop était en deuil. Âgé de 59 ans, le rappeur Coolio, interprète du célèbre "Gangsta’s Paradise" s’est éteint. Plusieurs mois après sa mort, un album posthume s’apprête à être dévoilé et un premier extrait l’introduit : "TAG "YOU IT", en featuring avec Too $hort et DJ Wino.