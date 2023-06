2Pac a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Enfin !

Il aura fallu attendre plus de 26 ans pour que Tupac soit honoré d'une étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame de Los Angeles. L'inauguration a (enfin) eu lieu hier, en présence de la soeur du défunt rappeur et bien d'autres invités de renom comme Big Boy, le réalisateur Allen Hughes, YG, DJ Quik ou encore Treach de Naughty By Nature. Avant que l'étoile ne soit dévoilée, Sekyiwa "Set" Shakur, la soeur de Tupac, a tenu à livrer un discours rempli d'émotion.

"Tupac a toujours su au fond de lui qu'il était destiné à quelque chose de grand. En tant que petite-soeur, j'ai eu le privilège de voir cette grandeur s'épanouir. Dès la première fois qu'il a mis les pieds sur la scène de l'Apollo Theatre à 13 ans avant que quiconque ne connaisse son nom, il savait déjà qu'il aurait un jour une étoile ici sur le Walk of Fame. Non seulement c'est un hommage à sa contribution à l'industrie de la musique, mais ça en dit aussi long sur l'impact durable qu'il a eu sur ce monde. Aujourd'hui, nous n'honorons pas seulement une étoile sur le sol, mais nous honorons la passion qu'il a montré pour réaliser ses rêves. Son étoile céleste brillera un peu plus aujourd'hui."

Des mots justes et très touchants qui prouvent une nouvelle fois l'importance d'honorer la mémoire de Tupac, même plus de 26 ans après sa disparition. A savoir d'ailleurs qu'en plus de cette étoile, une rue d'Oakland devrait prochainement être renommé en son honneur. Un symbole de plus sachant qu'Oakland a été le théâtre des débuts du jeune Tupac en tant que membre de Digital Underground.