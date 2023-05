50 Cent regrette sa performance du Superbowl : "j'ai fait une erreur"

Et il ne la reproduira pas pendant sa prochaine tournée !

Plus d'un an après sa participation au show de la mi-temps du Superbowl, il semblerait que 50 Cent y pense encore. Et pas seulement pour l'impact qu'a eu cette performance sur le monde du hip-hop et de la musique en général, mais plutôt pour les risques qu'il a pris en la réalisant. En effet, on se souvient tous de l'entrée de Fifty sur "In Da Club", dans laquelle il reproduisait la scène mythique de son clip, la tête en bas, suspendu par les pieds. Une séquence qui avait été largement moquée sur les réseaux sociaux et que Fif regrette aujourd'hui. Elle était pour lui trop risquée, comme il l'explique dans une récente interview pour le magazine USA Today.

"Je pense que c'était une erreur pour le Super Bowl. Tous les autres sont entrés normalement, [...] et ils ont eu un Emmy [Award] quand même. Ils ont gagné la même chose que moi alors que j'ai dû me mettre à la tête à l'envers !"

Sous-entendu que cette prise de risque ne valait sûrement pas le coup pour le rappeur new-yorkais. En tout cas une chose est sûre, il ne compte pas du tout la reproduire lors de sa tournée des 20 ans de "Get Rich or Die Tryin'". Au contraire, il compte bien faire vivre à ses fans "un tout nouveau spectacle" tout en interprétant tous ses plus gros classiques.

Pour rappel, dans le cadre de cette tournée, 50 Cent sera de passage à Paris le 3 novembre 2023, mais aussi à Nantes, Nice et Strasbourg. Ne soyez juste pas déçus de ne pas le voir interpréter "In Da Club" la tête à l'envers !