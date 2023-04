Usher bientôt au Superbowl ?

Il est très chaud !

Le show de mi-temps du Superbowl est sûrement l'un des évènements musicaux les plus convoités par les artistes. Suivi chaque année par des millions de personnes aux quatre coins du monde, nombreux sont ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'y participer et ce malgré une longue et brillante carrière.

Dans une récente interview pour Access Hollywood, Usher a notamment confié son envie d'y participer. Inspiré par les performances légendaires de Michael Jackson, Prince, ou plus récemment par celle de Snoop Dogg et Dr. Dre, le chanteur d'Atlanta espère pouvoir un jour lui aussi marquer l'histoire du Superbowl.

"Je serais idiot de refuser. [...] Un jour les étoiles s'aligneront et ce moment arrivera. Je pense avoir une discographie qui parle d'elle-même. [...] En tout cas, c'est sur ma liste de choses à faire avant de mourir !"

Il est vrai qu'avec des titres comme "Yeah!", "My Way", "Love in This Club" ou encore "U Remind Me", Usher possède une discographie suffisamment large pour pouvoir l'interpréter dans un évènement aussi spectaculaire que le Superbowl. En revanche, s'il n'y a jamais participé en tant que tête d'affiche, Usher n'est pas totalement inconnu à cet évènement. En 2011, il avait pu y faire une apparition remarquable lors de la performance des Black Eyed Peas pour interpréter son titre "OMG" avec will.i.am. Il ne fait donc aucun doute qu'en cas de participation en solo, Usher saura très bien marquer les esprits !