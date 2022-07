City Girls avec Usher pour le hit "Good Love"

Un morceau qui sent fort l'été.

Le duo de rappeuses de Miami, City Girls, est sur le point de sortir un tout nouveau projet attendu pour ce mois de juillet. On ne connaît pas encore le nom du futur album, mais ce sera apparemment la suite de "City On Lock", sorti en 2020. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que les deux femmes ont prévu du lourd pour cette sortie, avec des featurings prestigieux, comme Fivio Foreign ou encore Usher aujourd'hui. Le chanteur est venu leur prêter main forte pour le clip du morceau "Good Love", un titre très estival avec une vidéo très colorée avec de jolies formes. On attend la suite !