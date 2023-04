PLK : les chiffres fous de "2069"

Forcément, il a complètement trusté le top Spotify du week-end avec huit des dix titres de son EP tout en haut du chart de la plateforme !

🚨 PLK place 8 morceaux de son EP "2069" dans le top 10 France sur Spotify !



📈📈📈 pic.twitter.com/yWRL11rGlS — Booska-P (@booska_p) April 15, 2023

Et la performance de l'artiste de Clamart n'est pas passé inaperçue, ses morceaux non plus puisque le maître en la matière, Ninho lui a passé une dédicace sur les réseaux. Et ça, ce n'est quand même pas rien !