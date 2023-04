PLK : son projet élaboré avec ses fans a une date de sortie

Il sortira le 14 avril prochain.

PLK avait innové au début du mois de janvier en ouvrant un label virtuel et en proposant à ses fans de devenir ses collaborateurs le temps d'un projet. Et l'opus initié par cette belle équipe est désormais prêt ! Il s'agit d'un EP qui s'intitulera "2069’" et sortira le 14 avril prochain. A noter que 2069 minutes, cela fait environ 34-35 heures. Lors de sa communication live, le rappeur du 9A a aussi montré la pochette de ce projet, réalisée par Fifou. On attend maintenant le tracklisting avec impatience !

#2069le14avril" "C’était un challenge de fou de faire cet EP en live avec vous, je suis grave content qu’on ait réussi et qu’on puisse enfin le sortir. 2069’ c’est le nom du projet et le nombre de minutes pour le réaliser. Dispo le 14 avril et en précommande demain à 12h

L’EP est enfin prêt ⏰ L’équipe Enna Music dernier live demain 18H, soyez au rdv 🦉 pic.twitter.com/BM1Oomohz7 — PLK 2069 LE 14 AVRIL (@PLK75) April 3, 2023