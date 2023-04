Nouvelle Ecole : révélations des dates et des premiers guests

SCH annonce "encore plus de rap, encore plus de guests".

Bonne nouvelle ! Près d'un an après le succès de la première saison, Nouvelle Ecole sera de retour le 17 mai prochain sur Netflix avec de nouveaux épisodes inédits. L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux de la plateforme, accompagnée d'une première bande annonce. On y retrouve notre trio de jurys préféré, Shay, Niska et SCH, plus déterminés que jamais à dégoter la nouvelle pépite du rap français. Pour parvenir à ça, chacun d'entre eux sillonnera à nouveau les rues de sa ville, respectivement Bruxelles, Paris et Marseille.

Nouvelle École, Saison 2, à partir du 17 mai. pic.twitter.com/qbOtCVYN6I — Netflix France (@NetflixFR) April 13, 2023

Ce teaser nous révèle également la présence de nombreux guests qui viendront épauler le jury dans leurs choix, comme dans la première saison. On y retrouve par exemple Alonzo, Médine, Kalash, ou encore Landy. De très courtes apparitions qui font déjà plaisir aux internautes.

Comment ça j’ai vu flash et kalash dans le teaser, DINGUERIE https://t.co/DOf7ZzHTZf — lauw’ve (@imlauw) April 13, 2023

ya kalash dans la s2 de nouvelle école je suis obligée de regarder purée — AMZ (@mrthzm) April 13, 2023 le ptit délire entre sch et soso maness à la fin c'est pour me faire fondre https://t.co/mYeicAy62f — cara (@skuyrtle) April 13, 2023

Et ce n'est pas tout. Les visages de certains participants sont également révélés dans ce teaser. On peut notamment reconnaître certains jeunes artistes émergents comme Slkrack, Coelho, Flash, Nayra, et Josué.

Au casting :



▫️ Coelho

▫️ Slkrack

▫️Nayra

▫️Lpee

▫️Flash

▫️Yuz Boy

▫️Le Dark

▫️Randy

▫️Arka

▫️Josué

▫️Ledos

▫️Vadek

▫️Elso

▫️Bayass

… pic.twitter.com/ikTCdDLIjH — Kultur (@Kulturlesite_) April 13, 2023

Rendez-vous donc le 17 mai pour savoir qui succédera à Fresh !