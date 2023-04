Jul annonce un nouvel album sur "Warzone"

Rappelons tout de même que "Coeur blanc" est sorti le 9 décembre 2022 et que son cadeau qui a suivi, c'est-à-dire l'"Album gratuit, Vol.7" est paru fin mars 2023 ! On sait le blondinet friand de sorties avant l'été, on peut donc s'attendre à avoir rapidement de ses nouvelles. Jul a une productivité rarement vue dans le rap français d'où cette question : prend-il des vacances ? On en doute clairement...