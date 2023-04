Ziak : 7 Jaws/Web 7 se cache-t-il sous le masque ? Sa réponse cash !

7 Jaws/Web7 a répondu aux rumeurs qui prétendent qu'il serait le rappeur Ziak.

En novembre 2021, Ziak sortait son premier album "Akimbo" et devenait très vite l'une des plus grosses révélations rap de l'hexagone. Toujours masqué avec un bandana noir, le rappeur n'a jamais dévoilé son identité et laissé volontairement planer un mystère autour de son personnage. Suspecté d'être l'artiste se cachant derrière le masque, web7 (anciennement 7 Jaws) a tenu à mettre les choses au clair pendant un live Twitch. Il faut dire que chacun y va de sa petite théorie. Selon certains internautes, web7 serait le compositeur des textes de Ziak, Seezy serait Hellboy et Mikeysem serait celui qui porte le masque et qui interprète les morceaux. Revenant sur cette hypothèse, web7 (anciennement 7 jaws) a recadré les choses, très sèchement.

"En gros, tout ce qui est en rapport avec la théorie Ziak, en vrai, ça sert à rien de poser des questions les frérots. Je vous dis juste ça. Là, on est tranquille en live. On discute de tout ce que vous voulez. J’espère qu’il y a d’autres choses qui vous intéressent que ça. On va discuter, faire des réacts, donner notre avis sur tout. Tout ce que je peux partager avec vous, je partagerai avec vous. Après, on joue tranquille aux jeux qu’on kiffe. Mais avec cette théorie, lâchez ma visite s’il vous plaît. C’est pas contre vous, mais ici on est pas là pour ça"

Un discours qui n'a pas mis fin aux rumeurs, bien au contraire. Et il y a de quoi. Parce qu'en vérité, web7 n'a pas nié les faits. Il s'est juste contenté de dire qu'il ne souhaitait pas en parler. Pour beaucoup, ce comportement prouve donc bel et bien et une bonne fois pour toutes qu'il se cache derrière Ziak.

🗣 Quand Web7 (ex- 7 Jaws) s’exprime sur la théorie sur Ziak pic.twitter.com/SKUsfTPxf8 — RAPLUME (@raplume) April 3, 2023

Mais officiellement, le mystère (pour le moment ?) reste entier sur le personnage de Ziak...