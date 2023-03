Bekar : découvrez le trackliting de "Plus fort que l'orage"

L'album sera disponible le 31 mars.

Bekar vient de dévoiler le tracklisting de son premier album, "Plus fort que l'orage" qui sera disponible 31 mars ! L'opus contient 16 morceaux et le rappeur du Nord de la France a invité quatre feats prestigieux puisqu'on y retrouvera PLK, Zinée, TNF et Myth Syzer.

Big merci à mon broski @PLK75 🇵🇱 d’avoir honoré l’invitation, merci à mes freros de cœur @StoTnf @SIMACADABRA, @SreenTNF et Konga, merci au big @MythSyzer pour tout son investissement sur l’album et merci à Zinée pour ce magnifique morceau qui est sûrement l’un de mes préférés. pic.twitter.com/PbHgIIHQ7j — BE (@BekarNFR) March 21, 2023 Découvrez le tracklisting complet de "Plus fort que l'orage" :