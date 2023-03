Drake et Lil Baby travailleraient sur un album commun

On imagine déjà la dinguerie !

Quelques mois seulement après la sortie de son album commun avec 21 Savage, il semblerait que Drake soit déjà en train de bosser sur un autre projet collaboratif, cette fois avec Lil Baby. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Black Coffee, producteur ayant notamment produit pour Dreezy sur son album "Honestly, Nevermind". Invité sur Podcast and Chill with MacG, Black Coffee est revenu sur une conversation qu'il a eu avec Kevin "Coach K" Lee, le co-fondateur du label Quality Control sur lequel Lil Baby est signé.

"Il m'a dit que Lil Baby et Drake faisaient un album."

Une affirmation plutôt claire, qui nous donne l'espoir de pouvoir prochainement découvrir ce projet commun. Il faut dire que jusqu'à maintenant, Drake et Lil Baby ont toujours su se montrer convaincants dans chacune de leurs collaborations, que ce soit sur "Wants and Needs", "Girls Wants Girls", ou encore "STAYING ALIVE" plus récemment.

Ce ne serait pas non plus le premier projet collaboratif pour chacun d'entre eux, Drake ayant déjà travaillé avec 21 Savage, mais aussi avec Future sur "What A Time To Be Alive" en 2015. Lil Baby s'est quant à lui déjà associé avec Gunna sur "Drip Harder" en 2018, puis avec Lil Durk sur "The Voice of the Heroes" en 2021. Affaire à suivre !