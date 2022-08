DJ Khaled, Drake et Lil Baby veulent "Staying Alive"

Le premier extrait du prochain album de Khaled.

On a beau dire ce que l'on veut, DJ Khaled ne fait jamais les choses à moitié. Pour snon nouveau morceau, "Staying Alive" avec Drake et Lil Baby, il est directeur d'un hôpital assez spécial qui motive ses étudiants tandis que Drizzy et Baby en sont les médecins stars, mais très à la cool... "Staying Alive" est le premier single du 13e album de Khaled, "God Did" attendu pour le 26 août et contient, évidemment, un extrait du classique "Staying Alive" des Bee Gees sorti en 1977 même si Khaled n'en fait pas un titre ultra up-tempo, au contraire.