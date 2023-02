Tayc retire une chanson polémique des plateformes

Le morceau "Quand tu dors" n’est plus disponible.

Tayc s’est une nouvelle fois retrouvé dans la sauce après la sortie de son dernier EP. C’est une musique, en particulier, qui a fait polémique, obligeant le chanteur a la retiré des plateformes.

La Saint-Valentin a été mouvementée pour nos artistes. Si aux États-Unis certains ont sorti un menu spécial, comme l’ont fait Cardi B et Offset, en France, c’est en musique que d’autres ont fêté ça. Tayc par exemple a dévoilé le 14 février, "Room 96". Composé de 10 titres, l’EP a fait parler de lui dès sa sortie et plus particulièrement pour un track problématique. En effet, les paroles de la troisième piste nommée "Quand tu dors" ne passent pas et l’artiste est accusé de faire l’apologie du viol conjugal.

Sur la Toile, les critiques ont été immédiates :

Pourquoi personne ne réagis au fait que Tayc est en train de banaliser de le viol dans sa vieille musique « quand tu dors »??? — Yasmine (@locedrea) February 14, 2023

mais quand tayc a fait le son « quand tu dors » aucuneeee personne autour de lui s’est dit « argh non mon gars c chaud la »????? — gaby (@gabyyek) February 14, 2023

tayc, pénétrer quelqu’un dans son sommeil, c’est un viol — Z (@kenzastudios) February 14, 2023

Face à un tel tollé, l’interprète de "Encore là" s’est d’abord justifié :

"Je vois certains commentaires inappropriés autour du titre. Pour les personnes qui n’auraient pas compris son sens, à aucun moment il n’est question de relation intime sans consentement. C’est un couple. Cette femme dort, son homme rentre, la voit, la réveille et décide d’embellir leur nuit. Heureusement, nombreux sont ceux qui l’ont bien compris".

Cependant, les justifications du chanteur n’ont pas suffi à calmer les internautes et surtout, n’ont pas convaincu. Certains ont rappelé les paroles du morceau et n’y ont vu ici, aucun jeu de rôle ou aucune justification possible :

"Au milieu de la nuit, je ressens ton envie. Toi tu dors encore. Tes lèvres sont fermées, mais j’entends ton appel. […] Pourquoi te le dire ? Pourquoi prévenir ? T’es tellement belle quand tu dors. Ça ne te demandera aucun effort".

Quelques jours après la sortie de l’EP et face aux nombreuses critiques et accusations, Tayc s’est ravisé et a fait retirer le morceau des plateformes. Le jeudi 16 février, il s’est excusé à travers un communiqué qu’il a partagé sur Twitter :