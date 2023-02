Snopp Dogg se sent snobé par les Grammys

20 nominations, 0 victoire.

Cette année encore, nombreux sont les rappeurs ayant brillé aux Grammy Awards. On pense notamment à Kendrick Lamar qui est reparti avec son 17e Grammy, ou encore Dr. Dre qui a inauguré un tout nouveau prix en hommage à sa carrière et son impact sur le hip-hop. Un privilège que d'autres n'ont malheureusement jamais reçu, à commencer par Snoop Dogg. En effet, depuis le début de son parcours, le Dogfather a été nominé 20 fois aux Grammy sans jamais réussir à décrocher la moindre récompense. Une situation qui l'agace, comme il le souligne sur Instagram.

Pourtant, Snoop Dogg a eu de nombreuses occasions de repartir lui aussi avec son précieux Grammy sous le bras. En 2000 notamment, il était en lice pour le prix de la meilleure performance rap en duo ou groupe avec "Still D.R.E". Même chose en 2004 avec "Beautiful", ou encore en 2005 avec "Drop It Like It's Hot", deux de ses légendaires collaborations avec Pharrell Williams.

Seule chose qui pourrait éventuellement consoler Snoop, c'est qu'il n'est pas le seul à n'avoir jamais remporté de Grammy malgré plusieurs nominations. Tupac, Biggie, Nicki Minaj, Rick Ross ou encore Pusha T font aussi partie de cette catégorie. Nas y est lui aussi resté pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il remporte enfin son premier Grammy en 2021 pour son album "King's Disease". Comme quoi, on arrive à tout avec de la patience !