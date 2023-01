Snoop Dogg introduit au Songwriters Hall of Fame

Une consécration de plus pour Snoop.

C’est officiel, le rappeur américain s’apprête à faire son entrée au Songwriters Hall of Fame. Un honneur pour cet artiste qui continue d’écrire sa légende, à 51 ans.

Entre la préparation de son biopic et du projet "Missionary" avec Dr. Dre, 2023 s’annonce particulièrement chargé pour Dogg. Cependant, l’année sera également couronnée d'une haute distinction pour l’artiste californien. Le 15 juin 2023 aura lieu la cérémonie des Songwriters Hall of Fame qui récompense les talents d’écriture de certains artistes. Vous l’aurez deviné, à l’instar du Rock & Roll Hall of Fame, il est très difficile d’y entrer, surtout lorsqu’on est un artiste issu de la scène hip-hop.

Cependant, lorsqu’on s’appelle Calvin Cordozar Broadus Jr. Aka Snoop Dogg, ce rêve peut devenir réalité même passé 50 ans. En effet, le rappeur sera intronisé cette année (après deux ans de pause à cause du Covid-19), en même temps que Sade, Terry Riley, Gloria Estefan, Glen Ballard, Jeff Lynne et Liz Rose. Il sera d’ailleurs le plus jeune du groupe à avoir cet honneur et le cinquième rappeur de l’histoire à entrer au panthéon des lyricists. Jay-Z y a fait son entrée en 2017, suivi de Jermaine Dupri en 2018, Missy Elliott en 2019 et Chad Hugo et Pharrell Williams pour The Neptunes en 2022.

"Merci, je suis honoré".

Suite à l’annonce de cette bonne nouvelle, Snoop Dogg, visiblement très touché, s’est exprimé sur Instagram. Dans une vidéo, celui qui réclame 250 000 $ pour participer à "H&FH" explique :

"M*rde, Songwriters Hall of Fame ? C’est énorme. Et quand je pense que ça doit faire 7 ans que quand les gens me demandent "Avec qui tu voudrais collaborer Snoop ?", je réponds toujours Sade. Et aujourd’hui on entre au Songwriters Hall of Fame le même jour. Mais pas seulement ça, Teddy Riley ? New Jack swing ? J’y vais avec lui ? mec, Dieu est bon".

Il ajoute :

"Juste un petit gamin de la côte Est de Long Beach qui avait un pu*ain de rêve. C’est vrai que les rêves se réalisent. Si ça m’est arrivé, ça peut vous arriver aussi. Continuez de rêver, continuez de croire, continuez d’être vous-même. Gardez Dieu dans votre vie. Faites plus de bien que de mal. Faites de votre vie une musique. Merci".

Un message touchant qui accompagne cette consécration amplement méritée pour la légende Snoop Dogg.