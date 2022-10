Snoop Dogg bosse avec Dr Dre pour l'album "Missionary"

Avec un joli clin d'œil dans le titre.

Il y a de cela presque 30 ans, Dr. Dre marquait l'histoire en produisant l'album d'un jeune rookie très gangsta de Long Beach, Snoop Dogg. L'album s'appellera "Doggystyle" et il reste aujourd’hui comme l'un des meilleurs albums de rap de tous les temps, en plus d'avoir fait un énorme carton. La collaboration a tellement marqué le game que depuis, les deux artiste ne se quittent plus, ils sont même devenus amis et nous ont régalé de bons sons pendant 30 piges. Et selon les dernières informations, ça n'est pas fini !

En effet, après des rumeurs autour d'un éventuel nouvel album commun entre Snoop et Dre, le premier a vendu la mèche en interview et révélé que oui, ils travaillent bien ensemble sur un nouveau projet. C'est sur le podcast "Know Mercy" que Snoop Dogg s'est lâché en livrant une confidence : "tu es le premier à entendre ça : Dre et moi on a travaillé sur un album pendant les deux derniers mois et il sera terminé en Novembre. Il sera produit par Dr. Dre. Ce sont les 30 ans de 'Doggystyle'. Et l'album s'appellera 'Missionary' " !

L'host du podcast a alors demandé pourquoi ce nom de 'Missionary', et Snoop a répondu que c'était pour faire un clin d’œil avec 'Doggystyle', deux positions sexuelles pour ceux qui sont nuls en anglais. On est évidemment très hypés par cette annonce et on espère que la qualité sera au rendez-vous pour nos deux artistes. Même si, là encore, on ne se fait aucun soucis car Snoop semble avoir le rap dans le sang, quant à Dr. Dre, cela fait 40 ans qu'il est un génie du mouvement, ça ne va pas s'arrêter maintenant.