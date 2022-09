Eminem et Snoop Dogg se sont réconciliés quand Dr. Dre a eu sa rupture d'anévrisme

Leur conflit était inutile alors que leur ami était très malade.

Décidément, Eminem n'est avare de confessions en ce moment. Après s'être sincèrement livré sur sa dépendance à la drogue dans une longue interview pour XXL, il est revenu sur son beef avec Soop Dogg pour le podcast de son manager, Paul Rosenberg, sur SiriusXM. Il n'a pas nié que les deux rappeurs avaient eu un problème mais que la rupture d'anévrisme de Dr. Dre les avait finalement rapprochés. Comme quoi, à quelque chose, malheur est bon...

"Tu sais, Snoop et moi avons eu un petit problème. Et puis Dre a eu son problème. A ce moment, nous nous sommes dit : frère, c'est stupide de s'embrouiller dans un moment comme ça. Je ne me souviens pas si c'est moi qui l'ai appelé ou si c'est lui, mais nous nous sommes parlé. Il y a eu un malentendu, notamment sur sa présence sur mon album "The Marshall Mathers LP" et sur le 'Bitch Please II'. Je pense qu'il avait voulu faire quelque chose avec moi et tu n'as pas été enthousiaste. Du coup, il l'a mal pris en croyant que je ne voulais pas travailler avec lui."

Rosenberg a répondu qu'il ne se souvenait plus des circonstances exactes mais a insisté sur le fait qu'il s'agissait bien d'un malentendu.

"Je ne lui ai pas parlé en direct, mais j'ai sans doute parlé à quelqu'un de son équipe et cela lui a été remonté d'une manière qu'il n'a pas apprécié."

Peut-être vexé, Snoop n'avait pas mis Eminem dans sa liste des 10 meilleurs rappeurs de tous les temps ce qui a engendré un beef public entre les deux hommes auquel le problème d'anévrisme cérébral de Dre a mis fin.

Em a ensuite explique que lorsqu'ils ont eu l'occasion de résoudre leurs différends, il a dit à Snoop que son premier album de 1993, "Doggystyle", avait changé sa vie. Depuis, les deux artistes ont sorti leur morceau "From the D 2 the LBC" et ont également performé aux côtés de Dr. Dre lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl LVI.

C'est un peu comme les contes de fée, tout est bien qui finit bien...