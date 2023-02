Missy Elliott et A tribe Called Quest nominés pour le Rock & Roll Hall of Fame

Un pas de plus dans la légende !

Après Tupac, Biggie, N.W.A, Jay-Z, Public Enemy ou plus récemment Eminem, c'est peut-être bientôt au toursd'A Tribe Called Quest et Missy Elliott de faire leur entrée dans le prestigieux Rock & Roll Hall of Fame. Ce Panthéon de la musique américaine accueille cinq nouveaux artistes chaque année , tous genres confondus. Parmi les nominés de cette année 2023, on retrouve par exemple George Michael, The Spinners, mais aussi Missy Elliott et A Tribe Called Quest.

Congratulations to the #RockHall2023 Nominees. The Official Fan Vote is now open: https://t.co/TjN3wayVYy pic.twitter.com/Tmsfedhd94 — Rock Hall (@rockhall) February 1, 2023

Une grande première pour Missy, qui a accueilli la nouvelle avec beaucoup d'émotion sur Instagram.

"J'ai tellement pleuré. Je suis tellement RECONNAISSANTE pour cette nomination aux côtés de 14 autres incroyables artistes. [...] A vous tous, et mes fans qui sont avec moi depuis le début, je vous remercie aussi de m'avoir aidé à en arriver là. VOUS GEREZ"

C'est en revanche la deuxième année consécutive que le groupe originaire du Queens fait partie des nominés. Ils n'avaient malheureusement pas été sélectionnés par manque de votes.

Alors pour donner une chance aussi bien à Missy Elliott qu'à A Tribe Called Quest d'entrer encore plus dans la légende, n'hésitez pas à voter ici ! Les résultats seront ensuite rendus en mai, avant une cérémonie d'introduction prévue pour cet automne.