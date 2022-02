Eminem et A Tribe Called Quest sélectionnés pour le Rock & Roll Hall Of Fame

Eminem et A Tribe Called Quest pourraient être les prochains artistes hip-hop à rejoindre le prestigieux Rock & Roll Hall of Fame. L'icône du rap de Detroit et le groupe légendaire du Native Tongues font partie des nominés pour la promotion 2022 du Rock Hall, qui ont été annoncés mercredi 2 février. Ils sont accompagnés par des artistes du calibre de Dolly Parton, Lionel Richie, Rage Against the Machine, Duran Duran, Beck, Fela Kuti, Dionne Warwick, Kate Bush, Carly Simon, Pat Benatar, Judas Priest, Eurythmics, MC5, New York Dolls et Devo. Les votants auront donc à choisir parmi eux qui seront les heureux élus qui seront honorés cette année, ce dont se félicite le président de la Rock and Roll Hall of Fame Foundation, John Sykes, dans un communiqué.

Eminem au Rock & Roll Hall of Fame ? La moindre des choses ! ???? https://t.co/SZ43LGBlnS — GENERATIONS (@generations) February 2, 2022

Les fans peuvent voter pour les nominés de la promotion 2022 et ainsi mêler leurs votes à celui d'un panel d'électeurs qui compte plus de 1 000 artistes, historiens, journalistes et professionnels de l'industrie de la musique. Les gagnants - entre cinq et sept - seront annoncés en mai avant d'être officiellement intronisés à l'automne. Les règles du Rock & Roll Hall of Fame stipulent que le premier single ou album de chaque nominé doit avoir au moins 25 ans. Eminem a sorti son premier projet complet "Infinite" en 1996, et il est le seul nominé à figurer sur la liste alors que c'est sa première année d'éligibilité. A Tribe Called Quest a sorti son premier album "People’s Instinctive Travels and the Paths of Rhythm" en 1990.

Rappelons qu'en 2021, le Hall of Famer a intronisé Jay-Z et LL Cool J qui ont rejoint d'autres fiers représentants du hip-hop comme Grandmaster Flash et les Furious Five, Run-DMC, Beastie Boys, Public Enemy, NWA, 2Pac et The Notorious BIG.