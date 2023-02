Orelsan sur son feat avec Pharrell Williams : "c'est un kif"

Ce n'est pas une fin en soi.

Les featurings entre les rappeurs français et les rappeurs américains ne sont plus aussi rares que par le passé mais, en général, ce sont rarement les meilleurs morceaux des projets et ce ne sont pas souvent d'immenses succès. Et pourtant, les noms sont assez ronflants. On a eu Booba avec Akon, Rick Ross ou encore 2 Chainz, Kaaris avec Future, Lacrim avec Rick Ross aussi tandis que Gims a partagé un titre avec Lil Wayne et French Montana etc. Et pourtant, si on en croit Orelsan, ce n'est pas une fin en soi que de travailler avec des artistes US. Il voit plutôt cette démarche comme un kif personnel comme il l'a expliqué dans le podcast de Tony Parker sur Spotify alors qu'ils évoquaient sa collaboration avec Pharrell Williams.

"J’ai envie moi personnellement de le faire, dans le sens Aurélien le fan de rap et de musique. J’ai envie de la faire parce que je reste fan de pleins d’artistes. Bosser avec Pharrell c’est un rêve tu vois, j’ai toujours été fan des Neptunes et de Pharrell. Mais j’aurais du mal à faire un album comme ça. Je ne suis pas américain. Et personne ne pourra avoir le même investissement que Skread dans ma musique. C’est plus un rêve. Je pense que si j’ai l’occasion de le faire, je le ferais plus de temps en temps, C’est plus des morceaux un peu pour le fun, plus pour moi, pour me donner des kifs. Mais c’est pas forcément un plan de carrière."

Il faut dire aussi que le morceau qu'il a fait avec la moitié des Neptunes, "Dernier verre", a récemment été certifié single d'or.