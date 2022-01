Kaaris : les coulisses de son feat avec Future

Le rappeur américain était bien chaud.

En pleine promotion de son album commun avec Kalash Criminel, "SVR", Kaaris est revenu au cours d'une interview avec GQ sur le featuring qu'il a enregistré avec Fututre en 2015 et qui a donné le morceau "Crystal" que l'on peut retrouver sur l'album "Le bruit de mon âme". Un moment qui reste un très bon souvenir pour le rappeur sevranais et un titre considéré depuis comme un des feats français/US les plus réussis de l'histoire.

“Au départ, on devait juste faire le son, après il était tellement dans une ambiance, on en a profité pour faire un clip direct en chap-chap avant qu’il parte.”

Mais ce n'est pas tout, Future était tellement dans un bon mood qu'il a monopolisé la cabine au point que K2A a eu "peur" de ne pas avoir de place pour son propre couplet...

“C’est un grand artiste, même aujourd’hui il continue encore à tout baiser là-bas. […] Lui je sais pas, je t’ai dit il a mangé le poulet, après il est rentré dans la cabine et il a chanté pendant une heure le mec, pour de vrai. […] Et à un moment, j’étais en train de regarder Therapy, je lui disais : “mais attend, il fait le morceau tout seul ? Je vais poser où moi, il reste plus de temps sur le truc !"

Ce n'est pas la première fois que Kaaris parle de son feat avec une certaine émotion et un certain humour. Tout le monde se souvient de l'anecdote du poulet qu'il avait déjà racontée à GQ à l'époque.

“On lui a ramené du poulet braisé d’un coin, et il a fondu en larmes sur le poulet. Il pleurait carrément, il mangeait le poulet il avait plus de force, il disait : “c’est quoi ce poulet ?”, il a demandé l’adresse pour y retourner."

Il faut croire qu'il n'y a pas que nous à avoir été marqué par "Crystal"...