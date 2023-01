Zola va performer à la mi-temps du match NBA disputé à Paris

Un grand honneur pour le rappeur pourtant blessé.

Si vous suivez un peu le basket, vous n'êtes pas sans savoir que ce jeudi 19 janvier 2023, un match de saison régulière NBA va se jouer à l'Accor Arena à Paris. Il opposera les Detroit Pistons du Français Killian Hayes aux Chicago Bulls. Evidemment, c'est l'événement et la salle est remplie à craquer. Et on a appris que c'est Zola qui aura à la fois la chance et la lourde responsabilité de performer à la mi-temps de cette rencontre. Un véritable honneur et une forme de logique pour un des plus américains des rappeurs français.