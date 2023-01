Takeoff : son assassin présumé est libre

Un peu plus d'un mois après son incarcération, le principal suspect du meurtre de Takeoff, Patrick Clark, vient d'être libéré de prison. Pourtant, ce dernier s'était plaint ces dernières semaines du montant de la caution fixé à 1 million de dollars, expliquant ne pas avoir les ressources pour verser une telle somme. Mais d'après son équipe d'avocats, ce n'est ni lui ni sa famille qui a fini par payer, mais un autre individu dont l'identité n'a pas été révélée.

"Ni Patrick ni sa famille n'ont déposé la caution dans cette affaire. Un citoyen inquiet et ami de la famille qui croit en l'innocence de Patrick a déposé la caution en son nom. Comme tout autre accusé, Patrick est présumé innocent et a le droit d'être libéré sous caution. [...] Il a l'intention de comparaitre pour toutes les procédures chaque fois que le tribunal l'exigera. Nous croyons que Patrick est innocent, et au moment opportun, les preuves révèleront que c'est le cas."