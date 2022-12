SDM : le très bon démarrage de "Lien du 100"

L’album a déjà beaucoup de succès.

Les premiers chiffres sont tombés concernant SDM et son second album "Lien du 100". Le rappeur réalise une belle performance sur Spotify.

Le label 92i de Booba contient son lot de talent et d’artistes devenus incontournables dans le paysage rap en France. Parmi eux, SDM qui a su prouver tout son talent, ces dernières années. Entre un premier album, "Ocho" certifié disque de platine, un Colors qui a marqué les esprits, ses millions de vues sur Youtube, ses collaborations, ses streams et sa première partie en compagnie de Green Montana au Stade de France de Booba, son succès est indéniable.

C’est en continuant sur cette voix que le rappeur a préparé en bonne et due forme la suite de sa carrière avec un deuxième album nommé "Lien du 100". Un opus de 16 morceaux avec entre autres, Niska, Tiakola, Slkekra, Zed ou encore Green Montana parmi les invités. Si "Lien du 100" était attendu au tournant, visiblement, il ne semble pas avoir déçu la fan base de l’artiste, bien au contraire. En effet, dès sa sortie les réactions ont été nombreuses sur la toile et aujourd’hui les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 24h, l’album a cumulé 2 millions de streams sur Spotify, ce qui fait une moyenne de 126 000 écoutes par morceaux. Une donnée tout de même impressionnante pour le rappeur et qui est surtout de bonne augure pour la suite. Les certifications devraient tomber très rapidement...