La prod est planante, le boug est sapé, le texte est sérieux. "Hier Encore" et un constat cynique sur la grande et la petite histoire. Les temps changent et les choses évoluent vite... "Hier encore j'avais même pas le câble, même pas toutes les chaînes, hier encore mes ancêtres étaient attachés à des chaînes."