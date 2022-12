SCH vers une pause dans sa carrière ?

Il y pense déjà.

Alors que son dernier projet, "Autobahn" viens juste de sortir et cartonne, SCH est déjà penché sur la suite. Nous sommes nombreux à espérer le troisième volume de sa série "Jvlivs" et le rappeur marseillais poursuit une tournée triomphale tout en étant juré dans l'émission de Netflix, "Nouvelle école". Autrement dit, l'interprète de "Loup noir" ne chôme pas. C'est pourquoi, comme il l'a annoncé dans les colonnes du magazine GQ à qui il a accordé une interview, il envisage de mettre sa carrière sur pause, histoire de souffler un peu dans les mois qui viennent et se ressourcer. Condition sine qua none à l'écriture de nouveaux morceaux. Difficile en effet de créer avec un cerveau fatigué... Et il sait déjà quand arrivera ce break, ce sera après son concert au Stade Vélodrome de Marseille le 22 juillet 2023., une sorte d'aboutissement, de consécration, de point culminant et point de départ idéal de vacances loin du rap game.

"Après cette date, ce sera sans doute le moment de marquer une pause, souffler et prendre le temps de régénérer le corps."

Dans le magazine qu'il l'a élu "Hommes de l'année 2022" aux côtés de Jonathan Cohen, Tahar Rahim ou Kiddy Smile, il insiste sur le fait qu'il veut marquer "une pause".

On peut aussi lire que "ce qu’il aime, c’est se réfugier dans le studio aménagé à son domicile, aller faire ses courses à Auchan et traîner avec ses potes, bienveillants et essentiels à la sérénité de son quotidien".

Mais qui dit pause, ne dit pas ne rien faire. SCH sait très bien que le rap game bouge vite, très vite et sa place comme celle des autres n'est pas définitivement acquise. Dans QGQ, il dit aussi :

“Il y a toujours deux-trois ovnis qui apparaissent chaque année, genre Elyon et B.B. Jacques, des mecs qui te font comprendre que l’évolution du rap n’est pas finie, que tu peux toi aussi aller encore plus loin.”

Raison de plus pour se reposer, histoire de revenir encore plus fort !