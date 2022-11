SCH : les chiffres fous d'"Autobahn"

Mais ce n'est pas tout. Sorti il y a trois semaines, le clip du morceau "Lif" compte près de sept millions de vues tandis que celui de "Niobe" en compte déjà 1,6 million en seulement cinq jours !

Mais ce n'est pas tout. Les honneurs continuent de tomber pour le rappeur phocéen. En effet, invité du format "Face à lui-même" de nos confrères d'Interlude, le rappeur marseillais a pu constater que le rap français lui tresser des louanges. Vald, Gringe, Jul, Dinos le complimentent et Rim'K dit même de lui que "c'est l’un des meilleurs de sa génération", rien que ça. Des mots forts qui ont touché SCH.

"Ça me fait plaisir, parce que ce sont des artistes et ils ont une vision différente, sourit-il. Ils ont une vision artistique de ce qu’ils écoutent. Et ça me fait plaisir d’être reconnu par mes “confrères”, par mes “collègues”, qui font la même profession que moi. C’est une satisfaction, pour moi, de me dire que les artistes aiment ce que je fais. C’est une reconnaissance [...] Je n’estime pas être le meilleur, je ne serai jamais le meilleur». Il explique : «On n’est pas dans un univers où on peut dire de tel ou tel artiste qu’il est le meilleur. C’est beaucoup trop éclectique. Il y a beaucoup trop de différences d’un artiste à l’autre. Je pense qu’il y a juste des artistes qui sont très bons, d’autres qui sont bons, et d’autres qui sont “bof”, c’est tout."