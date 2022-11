SCH est rouge sang dans "Niobe"

Extrait de sa nouvelle mixtape "Autobahn" qui sort le 18 novembre.

Le clip, réalisé par Zaven, est d'une esthétique incroyable, comme toujours avec le S. Dans ce huis clos simple et efficace, SCH habillé de rouge et noir kicke sans pression dans une salle entièrement rouge. On peut apercevoir 4 combinaisons de pilote suspendues sur des cintres et sur lesquelles est inscrit le nom de la mixtape, "Autobahn". La gestuelle est maîtrisée, les plans s'enchaînent et le rappeur marseillais reste impassible face à la caméra, comme à son habitude. Le titre "Niobe" vient d'un mythe grec ancien. Une référence mystique sur fond sanglant qui rajoute du crédit au flow froid de l'auteur de "Jvlivs".

Le clip sort alors que SCH a déjà teasé son album d'une étrange manière. En effet, mercredi 16, sortait une vidéo de 8h montrant en plan fixe ce qui semble être un monoplace couvert par une bâche noire. On peut comprendre au début de la vidéo que le bolide est dans un camion en direction de Marseille ...