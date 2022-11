SCH révèle son salaire dans "Nouvelle Ecole"

Beaucoup moins élevé que celui de Shay, on dirait.

L'argent dirige le monde, et ça n'est pas les rappeurs actuels qui diront le contraire. Capitalistes acharnés, on les entend sans arrêt parler de chiffres, que ce soit leurs ventes, le prix de leurs sapes, de leurs bijoux, ou encore de leur voiture. Mais certains, comme SCH, ont décidé de ne pas trop en faire : les références au luxe sont plus subtiles, et ses paroles rappellent souvent qu'il reste un homme avec des valeurs prolétaires : "Ma mère s'en branle du Urus elle veut la Citroën", rappe le marseillais dans "LIF".

La production de l'émission Netflix "Nouvelle Ecole" semble avoir bien compris que le S est avant tout un passionné de rap, et ils n'ont pas utilisé les mêmes moyens pour attirer SCH que Shay par exemple. Pour la belle bruxelloise, ils ont apparemment déboursé 500 000 euros, comme elle l'a rappé dans son dernier featuring avec Fresh la Peufra, gagnant de cette première édition : "Boss bitch, j'ai pris 5 fois ce qu'a pris Fresh dans Nouvelle Ecole". 5 fois 100 000 euros, le calcul est donc vite fait. Mais le S, lui, n'a apparemment pas été payé autant.

En interview pour une autre radio, SCH a confié, toujours plein d'humour : "Moi, sur Nouvelle École, j'ai été payé en Caprisun. On m'a donné 3 Caprisun". Il explique également que la punchline de Shay n'est que de l'egotrip et pas du tout une manière de rabaisser Fresh ou autre. Enfin, il annonce avoir un peu mieux négocié son salaire pour la saison 2, dont les tournages ont déjà commencé. On l'espère pour lui, 3 Caprisun c'est un peu léger quand même ! Mais au pire, il pourra toujours assurer ses arrières avec l'argent de "Autobahn".