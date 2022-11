Gazo et "Die" détrônés par "Amber" de Zola !

C'est un petit événement !

Cela faisait plusieurs mois que Gazo était numéro un du Top single avec "Die", un titre issu de son dernier projet "KMT". Seul SCH lui a vait ravi la première place mais seulement durant 24h, avec la sortie du premier single d'"Autobahn", "Lif". Même Booba en avait marre de la domination de Gazo même si on sentait une certaine admiration derrière ses messages. Mais cette fois, il semble que le rappeur parisien ait dû vraiment passer la main. Il a été détrôné par Zola et son nouveau single "Amber" après plusieurs semaines d’hégémonie à la tête du top 200 Spotify France. Avec 2,5 millions de streams uniquement sur Spotify, le rappeur originaire de l'Essonne a réussi l'exploit de faire chuter "Die" que l'on voyait pourtant terminer l'année sur la plus haute marche du podium. Une première place que Gazo détenait d'ailleurs depuis le 25 août dernier, un exploit qu'il ne fait pas du tout minimiser.