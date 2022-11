Damso a fait chanter "Amnésie" par son public

Un beau moment partagé entre l’artiste et ses fans.

La tournée de Damso démarre fort ! La première date du rappeur fait parler d’elle sur les réseaux sociaux depuis qu’il a demandé à son public d’interpréter un morceau à sa place.

Rien de ce que fait l’artiste belge est anodin ou passe inaperçu. Connu pour être un adepte de la carte mystère et plutôt discret sur les réseaux, chaque nouvelle information le concernant fait, généralement, le buzz. On pourrait pas exemple citer sa collaboration avec le club de foot d’Anderlecht ou encore, l'engouement qu’il a suscité sur la toile avec Gazo, suite à leur feat.

Damso a entamé sa tournée "QALF Tour" et s’est donc lancé dans un véritable tour des plus grosses salles de Belgique et de France. Première étape de sa tournée, un concert à Amnéville qu’il a donné le 28 octobre dernier. Si, sans surprise, le show a été un véritable succès, c’est une action et un morceau en particulier qui auront marqué les esprits. En effet, Dems a sollicité son public de façon originale afin qu’il interprète à sa place, le titre "Amnésie", sorti en 2016. Extrait du projet "Batterie faible", le morceau, qui traître d’un sujet sensible et très personnel pour le rappeur, a fait polémique et a également été supprimé des plateformes de streaming et de YouTube, à l’époque.

Aujourd’hui on peut dire que les choses ont changé puisqu’"Amnésie" a été ajouté à la setlist du show d’Amnéville. Cependant Damso a préféré laisser faire ses fans qui ont pu, à l’unisson, interpréter le morceau. Sur un écran géant était affiché : "Chantez pour moi s’il vous plaît", puis les paroles du son ont défilé sur l’écran. Un moment touchant et preuve que le titre est encore aujourd’hui très particulier pour l’interprète de "Malpolis" ainsi que pour sa fan base. Si la tournée commence comme ça, c'est à se demander quelles surprises il prépare pour ses quatre dates à l'AccorHotel Arena en décembre !