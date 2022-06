Gazo et Damso : leur feat met le feu aux réseaux

Ils sont attendus plus que jamais !

Il y a deux jours, Gazo, qui sort un nouveau projet ce vendredi 1er juillet 2022, a annoncé le lancement de son dernier clip “Rappel”, en partageant un extrait sur son compte Instagram. La vidéo de ce nouveau single, qui semble être un extrait de la mixtape à venir du rappeur-drilleur, dévoile les collaborations présentent sur ”K.M.T”. Skread, Tiakola, M Huncho et Damso sont les artistes invités sur le projet de Gazo. Cela dit, c’est le dernier d’entre eux qui suscite le plus de discussions sur la Toile en ce moment. Les fans attendent avec beaucoup d’impatience ce gros feat. Cela fait déjà quelque temps que nous savions qu’une collaboration entre ces deux grands hommes du rap francophone était en préparation et c’est aujourd’hui que l’événement se confirme avec une date de sortie.

Sur Twitter, de nombreuses personnes ont exprimés leur enthousiasme face à l’arrivée proche du feat avec Damso. Certains le qualifient même déjà de "feat de l'année".

GAZO X DAMSO LE FEAT DE L’ANNÉE pic.twitter.com/dEGMiZk2jp — Ψ.𝗕𝗮𝗱𝗿🖖🏾 (@BadrVieAtf) June 28, 2022

Gazo x Damso j’vais pt mon crâne — 🇲🇦بدر (@brn34g5) June 28, 2022

Je ne pense qu'au Damso x Gazo — Ω.DEMS (@W_DEMS) June 28, 2022

Mdrrr le Gazo Damso va être de la trap et ça c'est bon — Σ. Quentin (@VirxsHD) June 28, 2022

J’ai tellement hâte que le feat Gazo x Damso sorte 💎 — X.DAMSOKUCHLI (@damsokuchli) June 22, 2022

J'attend juste le Gazo Damso que ce soit un son rap ou une zumba je prend dans les 2 cas ça sera une dinguerie — Ω.DEMS (@W_DEMS) June 24, 2022

J’en peux plus d’attendre jusqu’à 1/07 vraiment j’ai besoin du Gazo Feat Damso maintenant c’est vitale — Ψ.𝗕𝗮𝗱𝗿🖖🏾 (@BadrVieAtf) June 28, 2022

J’ai célébré l’arrivée de Damso dans le clip de Gazo comme un but à la 90e on est clairement pas prêt pour le son qui arrive — Macso 🚐 (@THEMACSO) June 28, 2022

Genre on va tous aller dormir, alors que sur un disque dur il existe un feat Gazo Damso ? https://t.co/qOar3UNvSq — Salem bien ? 🤘🏽 (@OpaPhl) June 28, 2022