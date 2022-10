Drake et 21 Savage : un album commun sort dans une semaine !

La plus grosse annonce du rap game depuis la rentrée.

L'actualité était un peu morose dans le rap game US depuis quelques semaines. Pas grand chose à se mettre sous la dent à part les craquages de plus en plus fous de Kanye West, et des clashs du côté des rappeuses féminines, bref, la routine. De plus, aucun artiste ne s'est fait assassiné. Le game semble donc rentrer dans une période creuse, à un moment où on a normalement beaucoup d'actu, à l'approche d'Halloween.

Mais tout ça c'est fini et on va pouvoir recommencer à parler musique, puisque Drake et 21 Savage, deux des plus gros vendeurs de l'industrie outre-Atlantique, ont annoncé un projet commun, et ils ont même dévoilé sa date de sortie ! Une annonce qui va faire plaisir aux nombreux fans des deux artistes. On est ravis de constater que les liens entre Drake et la ville d'Atlanta sont toujours aussi forts. C'est donc avec une belle curiosité qu'on a dégusté le clip de "Jimmy Cooks", le feat entre Drizzy et 21 Savage présent sur l'album de Drake sorti en juin.

Car c'est via ce clip que l'annonce de l'album commun a été faite. Le projet s'appellera "Her Loss" et sortira le 28 octobre, on risque de beaucoup l'entendre tourner dans les prochaines semaines, car presque chaque feat entre les deux est une masterclass et les fans demandaient un album commun depuis longtemps. On espère que le ton sera plutôt dans le rap que dans le chant autotuné, car les deux sont de vrais kickeurs quand ils s'y mettent. Rendez-vous la semaine prochaine pour le verdict !