La Fouine : 13 ans après sa sortie, "Du ferme" est en trend sur TikTok

Encore un classique du rap français qui cartonne sur le réseau social, des années après.

Plus d’une décennie après sa sortie, le titre phare de La Fouine, "Du ferme", est remis au goût du jour. Le morceau est aujourd’hui en trend sur TikTok.

Les réseaux sociaux sont parfois surprenants, mais rien ne semble égaler TikTok en termes de tendances inattendues. S’il y a peu de temps, c’était "10,12,14 bureau" de Kalash Criminel qui faisait le buzz sur la plateforme, c’est désormais au tour de La Fouine, qui a lancé une trend qui dure depuis quelques jours.

L’artiste qui faisait parler de lui dernièrement pour sa transformation physique, a été inspiré. Il a rebondi sur le buzz du moment concernant Abou, candidat de télé-réalité. Ce dernier avait donné une interview dans l’émission de Sam Zirah et avait raconté la sombre histoire de son mariage et des infidélités de sa femme. En plus de choquer la Toile par certains de ses propos, il avait également été la cible de nombreuses moqueries. On peut désormais compter La Fouine parmi les personnes qui sont amusées de la situation. En effet le rappeur a publié un extrait de cette fameuse interview avec en bande-sonore, un passage de son morceau "Du ferme" :

"Il acheta un bouquet de fleurs pour l’élue de son cœur, il poussa la porte d’entrée, trouve sa femme en train de se faire fourrer. Vous connaissez la suite, suite, suite, du sang sur les draps, des cliks, des cliks".

Un passage très connu de ce classique de La Fouine sorti en 2009, extrait de l’album "Mes repères". L’association des paroles et de la séquence est, bien entendu, ce qui donne à la vidéo toute son ironie. Un combo gagnant qui a permis à la vidéo de Laouni de dépasser les 5 millions de vues. Mieux encore, la trend est lancée, la vidéo reprise et "Du ferme" de nouveau un succès (notamment sur les plateformes de streaming), treize ans après sa sortie. Que son intention ait été totalement calculé ou pas, elle a quoi qu’il en soit, fait son effet. La preuve :